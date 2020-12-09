نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد بحضور رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. شارك فى الاحتفال، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

بجانب عدد كبير من الوزراء، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات العامة.

