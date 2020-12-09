نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن تطعيم الالتهاب السحائى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس حاليًا لإطلاق حملات لتطعيم الأطفال ضد مرض الالتهاب السحائي، والمعروف أيضًا المكورات السحائية.

ويساعد اللقاح علي الحماية من مرض المكورات السحائية، التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب السحايا الجرثومي والالتهابات الخطيرة الأخرى، في هذا التقرير نتعرف على المزيد حول هذا التطعيم وأهميته وآثاره الجانبية، وفقا لموقع " Kids health".

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن لقاح الالتهاب السحائي:

لقاح الالتهاب السحائي:

ينقسم اللقاح الي جرعتين مختلفين من لقاحات المكورات السحائية، فنوع الأول يعرف باسم لقاح المكورات السحائية المتقارن ويقي من أربعة أنواع من بكتيريا المكورات السحائية (تسمى الأنواع A وC وW وY). يوصى به لجميع الأطفال.

اما نوع الثاني لقاح المكورات السحائية B (MenB) ويقي من النوع الخامس من بكتيريا المكورات السحائية (تسمى النوع B) إنه جديد إلى حد ما ولم يوص به بعد باعتباره تطعيمًا روتينيًا للأشخاص الأصحاء، ولكن قد يصاب به بعض الأطفال والمراهقين (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 عامًا) المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض المكورات السحائية.

موعد أخذ لقاح الالتهاب السحائي:



بحسب الأطباء والخبراء يوصى بالتطعيم بلقاح المكورات السحائية المتقارن عندما يكون عمر الأطفال 11 أو 12 عامًا، مع إعطاء جرعة معززة في سن 16.

وبالنسبة للمراهقين يفضل الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عامًا والذين لم يتم تطعيمهم بعد، كما يفضل أولئك الذين تناولوا جرعتهم الأولى بين سن 13-15 يجب أن يحصلوا على جرعة معززة بين سن 16-18.

كما أشار الأطباء أن المراهقون لن الذين يحصلون على جرعتهم الأولى لن يحتاجون بعد سن 16 إلى جرعة معززة، ولكن يحتاج الأطفال والمراهقون الأكثر عرضة للإصابة بمرض المكورات السحائية إلى سلسلة اللقاحات الكاملة، حتى لو كانوا أصغر من 11 عامًا.

يعتمد التسلسل والجرعة على عمر الطفل وحالته الطبية والعلامة التجارية للقاح. يمكن إعطاء بعض أنواع لقاحات المكورات السحائية في وقت مبكر من عمر 8 أسابيع.

توصيات بلقاحات المكورات السحائية



حذر الأطباء من عدم تلقي لقاح المكورات السحائية، حيث ينتج مرض المكورات السحائية عن نوع من البكتيريا يمكن أن يؤدي إلى عدوى في مجرى الدم أو التهاب السحايا، أو كليهما، ويمكن أن يهدد الحياة إذا لم يتم علاجه بسرعة.

ويعد لقاح المكورات السحائية المتقارن فعال جدًا في الحماية من أربع سلالات من البكتيريا، بينما يقي لقاح MenB من السلالة الخامسة.



الآثار الجانبية للقاح الالتهاب السحائي:



يوجد بعض الآثار الجانبية بعد تلقي الجرعة والتي تشمل التورم والاحمرار والألم في مكان الحقن، إلى جانب الصداع أو الحمى أو التعب. ونادرًا ما تحدث مشاكل خطيرة، مثل الحساسية.



تنبيه الي الامهات:



لا يوصى باللقاح إذا كان طفلك مريض حاليا لكن نزلات البرد البسيطة أو الأمراض البسيطة الأخرى يجب ألا تمنع التحصين.

كان لدى طفلك رد فعل تحسسي خطير لجرعة سابقة من لقاح المكورات السحائية أو لقاح DTaP أو مادة اللاتكس

