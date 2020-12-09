نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الري": تعميم منظومة التحول الرقمي في جميع جهات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إجتماعًا مع السيدة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات لمتابعة الاجراءات التى تتخذها وزارة الموارد المائية والرى فى مجال التحول الرقمى فى ضوء الإستعدادات الجارية للإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد الدكتور عبد العاطى أن تأهيل العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، وأن الوزارة إتخذت بالفعل العديد من الإجراءات فى مجال التحول الرقمى من خلال تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه جارى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف وورش عمل متعددة للمستويات الوظيفية المختلفة بالوزارة، مع الأخذ فى الاعتبار الإحتياجات التدريبية والمواقع الوظيفية للمتدربين، كما تم تدريب عدد من المهندسين على استخدام جهاز GPS والنزول الميدانى بعدد من هندسات الرى للتدريب على تجميع البيانات من المواقع وربطها بقواعد البيانات الجغرافية المتوفرة بقطاع التخطيط.

كما أشار الدكتور عبد العاطى للإمكانيات التدريبية المتميزة التى يمتلكها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للسادة العاملين بالوزارة، مع استعداد المركز لتقديم دورات تدريبية لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة من مختلف الوزارات وذلك فى ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري ودعمًا للجهود المبذولة فى مجال الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

والجدير بالذكر أنه وفي ضوء مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.. فقد تم تصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والحصر المبدئى للوثائق المطلوب رقمنتها وذلك وفقًا لإرشادات وزارة الاتصالات، وذلك بالتنسيق بين مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة وكافة قطاعات وهيئات الوزارة، كما تم وبمجهودات مهندسى الوزارة إنشاء بعض التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل تطبيقات "متابعة مشاريع الخطة الاستثمارية، وتطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية" وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة وتصميم قاعدة بيانات الأفلام الميكروفيلمية.