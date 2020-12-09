نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادي بالوفد: قرارات التعليم لمواجهة كورونا تتسم بالمرونة وتأتي في توقيت مهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن عودة الإجازات الاستثنائية للعاملين وتقليل أعداد الحضور تأتي في توقيت مهم كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شحاتة، في بيان، اليوم، أن وزارة التربية والتعليم اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية لحماية العاملين والمدرسين تحسبا لزيادة الوضع الوبائي لـ "كوفيد – 19" في مصر خلال الشهر الجاري ويناير المقبل وفقا لتحذيرات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من ارتفاع الإصابات خلال هذه الفترة.

ولفت عضو الهيئة العليا للوفد، إلى أن قرارات الوزارة تنطبق على العاملين بديوان الوزارة والجهات التابعة لها فقط، موضحا أنه عدا تلك الأماكن هي من اختصاص المحافظين وفق الاحتياجات والأوضاع في كل محافظة.

وشدد مصطفى شحاتة، على أن منح المحافظين سلطة اتخاذ القرار يتيح مزيد من الحرية في التعامل مع الأوضاع وفقا لحالة كل محافظة أو جهة، ليتحقق في النهاية الهدف المطلوب وهو السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح عضو الهيئة العليا للوفد، أن العام الدراسي الحالي يواجه تحديات غير مسبوقة لم نواجهها من قبل تتعلق باستمراره، متابعا أن الوزارة تتعامل مع الأمور بإيجابية وحسن تقدير موقف وهو ما أدى إلى منع تفاقم انتشار الفيروس.