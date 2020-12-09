نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "5 آلاف رسوم الامتحان بعد المرة الأولى".. أبرز تصريحات وزير التعليم خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، بعدة تصريحات هامة بشأن عدد من الملفات التعليمية ومنظومة التعليم، خلال الفترة الآخيرة والتي أثارت حالة من الجدل بين الطلاب وأولياء الأمور.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم التي أثارت السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة:

دفع المصروفات:

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة الي أولياء الأمور بشأن دفع المصروفات قائلا: "مافيش فِصال" في دفع مصروفات المدارس الخاصة.

وطالب الوزير أولياء الأمور بتطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين وإعطاء المدارس حقوقها والتوجه إلى المدارس الحكومية التى تتيحها الدولة.

مصر الأفضل في التعليم:

أكد وزير التربية والتعليم أن مصر من أفضل 3 دول عالميًا فى التعامل مع كورونا تعليميًا، مؤكدا في كلامه علي تقدم مصر تعليميا في ظل جائحة كورونا بسبب حسن التعامل مع كورونا تعليميا وهذه التطورات بشاهدة البنك الدولي والمؤسسات الكبرى.

تعليق الدراسة:

كشف وزير التعليم أنه لا نيه لتعليق الدراسة، معلقا "لن نغلق المدارس.. ومن يحب الغلق يظل في منزله".

وعلق الوزير بأن شائعة غلق المدارس انتشرت بسبب خطاب الإجازات الاستثنائية المرسل للمديريات، قائلا "من يحب الغلق يجب عليه أن يظل فى منزله ولن نغلق المدارس، ولكن الخطاب المرسل كان لتنظيم العمل داخل ديوان الوزارة فقط".

عدد الإصابات كورونا في المدارس:

أوضح الدكتور. طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا من 300 إلى 500 طالب، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية التى جرى تطبيقها على المدارس حققت نتائج إيجابية كبيرة، وبالتإلى 80% من الطلاب المصابين تعافوا من الفيروس.

رسوم امتحانات 5 آلاف:

أعلن وزير التربية والتعليم أن رسوم الامتحانات بعد المرة الأولى 5 آلاف، حيث يتم إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ورسم دخول الامتحان بعد المرة الأول يحدده الوزير بما لا يتجأوز عن 5 آلاف جنيه.

الامتحانات إلكترونيًا لثانوي فقط:

أشار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الي أن الامتحانات الكترونيه هذا العام لكل طلاب الثانوية العامة والمجموع القديم بـ410 درجات.

موعد النظام التراكمي:

وعن موعد النظام المجموع التراكمى أوضح وزير التربية والتعليم أنه سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوى العام المقبل.

امتحان تجريبي لاول ثانوىً:

لفت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه سيعقد امتحان تجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى يوم الثلاثاء 15 ديسمبر"، والتعديلات التى جريت على قانون التعليم لتحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

نقل الطالب للسنة التالية في هذه الحالة:

قال وزير التربية والتعليم أنه يحق لكل طالب دخول الامتحان اكثر من مرة، وإذا رسب الطالب فى مادة أو مادتين بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان للصفين الأول والثانى يُنقل الطالب للسنة التالية ويعاد امتحانه مع المستجدين.

تصريح هام للصف الثالث:

أضاف وزير التربية والتعليم أنه يحق لطالب إعادة الامتحان الذى رسب فيه مرة واحدة فقط فى العام التإلى بعد ذلك يحق للطالب له التقدم للامتحان من الخارج لمدة عامين فقط.