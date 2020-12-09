نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآثار تتسلم المسجد الأحمدي لبدء ترميمه بتكلفة 17 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسلم المجلس الأعلى للآثار اليوم من وزارة الأوقاف مسجد مرزوق الأحمدي بمنطقة أم الغلام في الجمالية بمحضر تسلِيم وتسلُم رسمي بين الوزارتين تمهيدًا لبدء أعمال الترميم به والتي تأخرت كثيرًا.

وعلمت الفجر من مصادر لها داخل وزارة السياحة والآثار أن أعمال الترميم ستبدأ في المسجد تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار وتنفيذ شركة المقاولون العرب بتكلفة قدرها ١٧ مليون جنيه.

وتسلمت الشركة الموقع بالفعل لتبدأ الأعمال بإشراف قطاع المشروعات وتفتيش أثار منطقة الجمالية.

يذكر أن عملية تسليم المسجد لوزارة السياحة والآثار تأخرت ما يقرب من عامين كاملين حيث أن المسجد كان قد تعرض لانهيار سقفه عام 2017، وسبب التأخير هو عهدة لدى عامل الأوقاف الذي أخيرًا وسلم عهدته وتم عمل محضر تسليم المسجد لشركة المقاولون العرب، وحالة الأثر وصلت لمرحلة من التدهور الشديد وأصبح في أمس الحاجة للتدخل بترميم معماري ودقيق

والمسجد يشتهر بوجود حجر عليهم اثر اقدام أشيع أنها لسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والمدفون بالمقام هو الشيخ مرزوق الأحمدي تلميذ وخليفة العارف بالله السيد أحمد البدوي، ويقال إنه من أهدى الشيخ مرزوق أثر قدم الرسول صلى الله عليه وسلم.