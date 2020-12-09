نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابات وتلفيات.. "السكة الحديد" تكشف تفاصيل حادث قطار المنصورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أنه أثناء تدفيع قطار ٢١٣ ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة مما أدي إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة عدد ٥ ركاب بكدمات بسيطة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أنه تم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر وقام القطار متاخرًا ١٥ دقيقة، كما تم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.