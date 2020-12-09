نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة عين شمس يكرم "حواس" قبيل ندوة "أسرار الفراعنة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق وعالم المصريات الشهير، بإهدائه درع الجامعة.

جاء التكريم في مقر قصر الزعفران بالجامعة، قبيل افتتاح ندوة "أسرار الفراعنة" ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١٢٠٢٠، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب وأسرة من أجل مصر المركزية.

وشهد التكريم، هشام تمراز القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار ووزير الآثار الأسبق، والدكتورة جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الندوة، والإعلامية والكاتبة الصحفية والناقدة السينمائية آمال عثمان.

