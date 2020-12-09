انت الان تتابع تفاصيل خبر “فيديو وصور” اصطدام قطار بحاجز خرساني في محطة المنصورة منذ قليل وأعداد الإصابات والتفاصيل الأولية للحادث والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لوقوع حادث قطار في محطة المنصورة، مما أدى إلى وقوع ضحايا وفق الأنباء الأولية الواردة من مكان الحادث.

اصطدام قطار بحاجز خرساني في محطة المنصورة

وحول تفاصيل الحادث أفاد شهود العيان أن القطار اصطدم بالحاجز الخرساني مما أدى إلى حدوث صوت عالي، وعلى الفور الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

كما تم تداول فيديو آخر على تويتر أثناء نقل ضحايا حادث قطار محطة المنصورة، إلى المستشفيات، كما دفعت وزارة الصحة بـ12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك وفق وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية.

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وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي أنه المستشفيات اسستقبلت نحو 12 مصاب حتى الآن، كما تنوعت الإصابات ما بين سحجات وكسور، ونفيى مكي وقوع وفيات بالحادث، وسوف نوافيكم بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.