تحيا مصر يرصد استمرار 143 نائب حالي ببرلمان 2020..وخروج 453 من مجلس 2015

أظهرت النتائج شبه الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2020 علي مستوي محافظة الجمهورية، استمرار نحو143نائب بمجلس النواب الحالي الذي انطلاقت أعماله في يناير 2015، وذلك من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر والمنافسة علي المقاعد الفردية من أصل 596 لكافة مقاعد مجلس النواب، مع خروج 453 نائب سواء من خاضوا الانتخابات أو من لم يخضوها من الأساس سواء علي المقاعد الفردية أو القائمة.



1- محمد ماهر

2- أحمد زيدان

3- إيهاب الطماوي

4- إيهاب العمدة

5- أمين مسعود

6- عمرو وطني

7- أحمد إسماعيل

8- محمد الكومي

9- وائل الطحان

10- مها شعبان

11- شريف الورداني

12- أحمد علي إبراهيم

13- علي عبد الونيس

14- مرفت إلكسان

15- ميرفت ميشيل نصيف

16- أبو العباس التركي

17- عبد الفتاح محمد يحي

18- أشرف رشاد عثمان

19- أحمد خليل خيرالله

20- رزق راغب ضيف الله

21- أحمد الشريف

22- سليمان وهدان

23- أحمد فرغلي

24- أحمد بدران البعلي

25- اللواء مجدي سيف

26- أحمد بدوي

27- محمد الفيومي

28- عبد السلام الخضراوي

29- حسن عمر حسنين

30- محمد مدينة

31- عاطف نصر

32- إيمان خضر

33- لطفي شحاته

34- هاني أباظة

35- خالد مشهور

36- عبد الله لاشين

37- طلعت السويدي

38- عبد الباقي تركيا

39- علاء عبد النبي

40- فؤاد أباظة

41- ثروت سويلم

42- خالد عبد المولي

43- النائب يسري المغازي

44- النائب محمد المرشدي

45- إيناس عبد الحليم

46- أحمد الشرقاوي

47- وحيد قرقر

48- مكرم رضوان

49- أحمد العوضي

50- هشام الحصري

51- أسامة العبد

52- ضياء داود

53- عبد المنعم شهاب

54- محمد كمال مرعي

55- مصطفي أبو زيد

56- محمد بدراوي

57- شيرين القشاش

58- أحمد الخشن

59- عصمت زايد

60- صابر عبد القوي

61- أيمن معاذ

62- سناء برغش

63- محمود شعلان

64- بلال النحال

65- محمد عبدالله زين

66- أحمد العرجاوي

67- خالد بوطيب

68- محمد صلاح أبو هميلة

69- علاء عابد

70- عبد الوهاب خليل

71- محمد الحسينيى

72- إيهاب منصور

73- محمد علي عبد الحميد

74- نشوي الديب

75- طارق حسانين

76- أيمن أبو العلا

77- أحمد سمير صالح

78- عماد سعد حمودة

79- يوسف الشاذلي

80- عبد الحكيم مسعود

81- علي بدر

82- حسام العمدة

83- العمدة عثمان

84- إيهاب عبد العظيم

85- رياض عبد الستار

86- إبراهيم نظير

87- راشد أبو العيون

88- ياسر عمر شيبة

89- زكريا حسان

90- مصطفي سالم

91- محمود أبو الخير

92- طارق رضوان

93- أحمد نشأت منصور

94- محمود عبد السلام الضبع

95- معتز محمود

96- عبلة الهواري

97- خالد خلف الله

98- فتحي قنديل

99- تامر عبدالقادر

100- ابتسام أبو رحاب

101- كمال عامر

102- شادية خضير

103- طارق الخولي

104- سلاف درويش

105- محمود بدر

106- محمد السلاب

107- عبد الهادي القصبي

108- ليلي أبو إسماعيل

109- رشا رمضان

110- عبد الحميد الدمرداش

111- هالة أبو السعد

112- سعد الجمال

113- ألفت كامل

114- مصطفي بكري

115- مايسه عطوة

116- غادة عجمي

117- سلوي أبو الوفا

118- مجدي ملك

119- هشام الشعيني

120- سحر صدقي

121- أشرف رشاد

122- محمد العماري

123- علي عبد العال

124- وجيه أباظة

125- سامي هاشم

126- أمال رزق الله

127- أحمد السجيني

128- سحر طلعت

129- أمل زكريا

130- كريم درويش

131- أحمد إدريس

132- سامح السايح

133- سعداوي راغب

134- وجيه ظريف

135- طارق السيد

136- يحي عيسي

137- حسام الصيرفي

138- عمر الغنيمي

139- نادر مصطفي

140- إيفلين متي

141- محمود حسين

142- رحمي بكير

143- إبراهيم أبو شعيرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحيا مصر يرصد استمرار 143 نائب حالي ببرلمان 2020..وخروج 453 من مجلس 2015 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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