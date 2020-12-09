كواليس معسكر الأهلي لمباراة مصر المقاصة في الموسم الجديد من الدوري

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل في مواجهة مُرتقبة من جماهير الفريقين، وذلك في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

وقد تعافى لاعب الفريق أحمد بيكهام من فيروس كورونا، والمنضم للفريق الصيف الجاري قادما من وادي دجلة وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بفيروس كورونا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية حيث أعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.

وعاد ثلاثي الفريق وليد سليمان لاعب وسط الفريق وأحمد ريان مهاجم الفريق واليوديانج لاعب وسط الفريق إلى التدريبات الجماعية أيضا بعد التعافي من فيروس كورونا، الذي حرمهم من مباريات هامة مع الفريق في النهائي الإفريقي أمام نظيره الزمالك وانتهت المباراه لصالح القلعة الحمراء بنتيجة 2/1، بجانب مباراته أمام نادي طلائع الجيش في نهائي كأس مصر، إذ تعادل الفريقين وانتهت المباراة بركلات الترجيح لصالح النادي الأهلي. اقرأ أيضا: قناة الأهلي تعلن ظهور الخطيب في لقاء عبر شاشتها



والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد، وأبرز المواجهات بالجدول مباراة الأهلي ونظيره الزمالك يوم 28 ديسمبر الجاري.