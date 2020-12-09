كواليس معسكر الأهلي لمباراة مصر المقاصة في الموسم الجديد من الدوري

يستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق مصر المقاصة، يوم الأحد المقبل في مواجهة مُرتقبة من جماهير الفريقين، وذلك في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.
وقد تعافى لاعب الفريق أحمد بيكهام من فيروس كورونا، والمنضم للفريق الصيف الجاري قادما من وادي دجلة وبعد الانتقال للأهلى بـ24 ساعة أُصيب اللاعب بفيروس كورونا ليغيب عن تدريبات الفريق الماضية حيث أعلن أمس تعافيه من الفيروس وجاهزيته للمشاركة في التدريبات والمباريات.
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والجدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلن جدول مباريات الدوري الممتاز للموسم الجديد، وأبرز المواجهات بالجدول مباراة الأهلي ونظيره الزمالك يوم 28 ديسمبر الجاري.
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