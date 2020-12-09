تحيا مصر يرصد التركيبة السياسية لبرلمان 2020..الأغلبية لمستقبل وطن بـ316مقعد والشعب الجمهوري بـ50



رصد موقع تحيا مصر، تمثيل الأحزاب السياسية ببرلمان 2020 بعد الانتهاء من انتخابات المرحلة الأولي والثانية وجولات الإعادة، علي أن تعلن النتيجة بشكل رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 14ديسمبر الجاري، لينطلق أعمال المجلس الجديد في 10 يناير 2021.



مجلس النواب 2020 مكون من 596مقعد بواقع 568 انتخاب "قائمة- فردي"، في ضوء مقعد ديرمواس بالمنيا المؤجل، ووفاة 2 من النواب الفائزين قبل أداء اليمين، مع وجود 5% تعيين من رئيس الجمهورية.



بحسب رصد موقع تحيا مصر حصل حزب مستقبل وطن علي 316 مقعد بواقع قائمة 145، وفردي 171، والمستقلون 95 بواقع قائمة 25، وفردي 70، وحزب الشعب الجمهورى 50 مقعد، بواقع قائمة 28، وفردي22، وحزب الوفد 26 مقعد، قائمة 21، وفردي 4، وحزب حماة الوطن 23مقعد بواقع قائمة 19، وفردي 4.



حزب مصر الحديثة حصل علي 11 مقعدا بواقع قائمة 10، وفردي 1، وحزب المصرى الديمقراطى 7مقاعد بواقع 7 مقاعد من القائمة فقط، وحزب الإصلاح والتنمية بواقع 9مقاعد من القائمة فقط، والتجمع 6مقاعد بواقع 5 مقاعد من القائمة وفردي 1، وإرادة جيل بواقع مقعد،وحزب الحرية المصرى 7مقاعد من القائمة 5، ومن الفردي 2، والعدل 2مقعد من القائمة ، والمؤتمر 7مقاعد من القائمة والنور 7مقاعد فردية.



يشار إلي أن الانتخابات أجريت بواقع 50 % قائمة ضمت 12 حزب سياسي بجانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإجمالي مقاعد 284، وأيضا 50%فردي شارك في المنافسة قطاع كبير من الأحزاب والقوي السياسية والمستلقين، ليكون شكل مجلس النواب القادم كما تم استعراضه أعلاه.

