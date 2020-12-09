نواب الإسكندرية يشاركون حفل إحياء ذكرى المخرج سمير سيف

شارك اعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى محافظة الاسكندرية احتفالية احياء ذكري المخرج الراحل سمير سيف بدار الاوبرا المصرية بالاسكندرية . يأتي ذلك عرفانا بما بذله المخرج الراحل الدكتور سمير سيف من جهد وعمل ومساهمته في صناعة لمساته الخاصة التى قدمها للثقافة المصرية. حضر الاحتفالية النائب سامح الشيمي عضو مجلس الشيوح والنائب محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ والنائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ والنائب محمد جبريل عضو مجلس النواب والنائب وجيه ظريف عضو مجلس النواب والنائب أحمد المصري عضو مجلس النواب والنائب محمود قاسم عضو مجلس النواب.

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