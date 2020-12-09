من قلب الإليزيه .. تصريحات السيسي القوية لصحيفة لوفيجارو الفرنسية (انفوجراف)

تصدرت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس، عناوين الصحف الفرنسية، حيث أجرى حوارا شاملا مع صحيفة لوفيجارو في ختام زيارته إلى باريس، لخص خلاله رؤيته لمستقبل العلاقات المصرية الفرنسية الفترة المُقبلة، وموقف الدولة المصرية الواضح من عدة القضايا.

وأجرى الرئيس السيسي مباحثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الإليزيه مقر الحكومة الفرنسية بباريس، حيث ناقشت المباحثات عددا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. العاصمة باريس.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة رسائل هامة للعالم ولمصر، مُفاداها أن الدولة المصرية تواجه كافة أنواع الإرهاب والتطرف، رافضة الإساءة للأديان السماوية، ونابذة للعنصرية، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك، مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

تصريحات السيسي لصحيفة لوفيجارو الفرنسية



يجب معاقبة الدول الممولة للمنظمات الإرهابية.

فرنسا باتت تدرك خطورة الإخوان.

6 قنوات تديرها وتمولها دول أجنبية لاستهداف شعبنا.

اقرأ أيضا: السيسى يلتقى رئيس شركة "نافال" الفرنسية لبناء السفن والقطع البحرية العسكرية