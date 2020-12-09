أحمد سليمان: "سأترشح لرئاسة نادي الزمالك وتركي آل الشيخ كان يحل أزمات المجلس السابق"

صرح أحمد سليمان عضور مجلس الإدارة الأسبق بنادي الزمالك أنه سوف سخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك المقبلة، وسينافس على مقعد الرئيس، مؤكدا أنه مؤهل لذلك بشكل كبير.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية لبرنامج ملعب الصقر: " الزمالك يمتلك كوادر إدارية وفنية، وهناك لجنة تدير النادي حاليًا برئاسة المستشار أحمد بكري، اللجنة تسلمت المهمة في وقت قصير وحاولت تدعيم صفوف الفريق بلاعبين غير مرتبطين بعقود مع أنديتهم مثل أحمد الشيخ، لكن في رأيي أن المستوى الفني للاعبي الزمالك في الموسم الماضي كان جيدا".

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وأضاف: "المجلس السابق كان لديه مشكلة في مسألة تجديد عقود اللاعبين، والمستشار تركى آل الشيخ تدخل أكثر من مرة وقام بدعم النادي". وأضاف: "المجلس السابق كان لديه مشكلة في مسألة تجديد عقود اللاعبين، والمستشار تركى آل الشيخ تدخل أكثر من مرة وقام بدعم النادي". وتابع: "الزمالك نادي كبير والدولة ستدعمه في الفترة القادمة، لأن الزمالك كيان وليس نادي شخصي، ولن تكون هناك أزمات الفترة المقبلة". وأكمل: "من لا يستطيع إيجاد موارد للزمالك، فعليه أن يتنحى جانبًا، ويأتي من يستطيع جلب أموال للنادي، وهذا رأيي الشخصي، سأخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة وليس للتعيين، وسبق وأن حصدت 17 ألف صوتا في الانتخابات الماضية وأمتلك خبرات إدارية". اقرأ أيضا: مدحت العدل: ترشحي بانتخابات نادي الزمالك وارد