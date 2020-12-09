السيسي يواصل زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته الرسمية للعاصمة الفرنسية باريس، لعقد مُباحثات ثنائية، حيث ناقشا عددا من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا شاملا مع صحيفة لوفيجارو في ختام زيارته إلى باريس، تخللها قمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطرقت إلى العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن مباحثات جريئة لتقريب وجهات النظر بين فرنسا والعالم الإسلامي بعد أزمة الرسوم المسيئة.

وقال السيسى خلال كلمته، بالمؤتمر المشترك مع نظيره الفرنسي أول أمس، إن المباحثات شهدت مجالات التعاون الثنائى تطورا على كافة المستويات مع فرنسا، متابعا: "واتسمت محادثاتى اليوم بالصراحة والشفافية، واتسمت أيضا بتطابق وجهات النظر حول العديد من الملفات".

وتابع الرئيس: "أكدت فى مباحثاتى مع ماكرون على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأى دين وعدم الاساءة للرموز والمقدسات"، مؤكدا أن مصر تتعامل بهدوء وتوازن مع مشكلة الإرهاب رغم أنها أكثر الدول التى دفعت ثمنا باهظا للممارسات الإرهاب والتطرف.

وأضاف الرئيس السيسى: "استشهد من المصريين من كل طوائف الشعب حتى أشقائنا من المسحيين دفعوا ثمنا فى مواجهة هذا التطرف"، مضيفا:" وبقول إن مصر أكتر دولة فى المنطقة عانت من الإرهاب"، قائلا: المباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية، حيث استعرضنا بصورة تفصيلية أواصر التعاون الاقتصادى والتجارى لترتقى مستوى العلاقات السياسة المتميزة بين البداين، وشهدت قوة دفع في السنوات الأخيرة.

وأضاف السيسى، أن الدولة المصرية تشهد معدلات معقولة جدا في الإصابات بفيروس كورونا قياسا بالعالم، سواء في الموجة الأولى أو الثانية، وفى المقاصد السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، الإصابات منعدمة فيما يخص فيروس كورونا.