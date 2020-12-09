قناة الأهلي تعلن ظهور الخطيب في لقاء عبر شاشتها

أعلنت قناة النادي الأهلي عن ظهور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في لقاء عبر شاشة القناة لأول مرة تقريبا منذ توليه المسئولية كرئيس للنادي.

ونشرت قناة النادي الأهلي صورة لمحمود الخطيب عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: " ليلة استثنائية لتوثيق موسم تاريخي .. انتظروا كابتن محمود الخطيب في ضيافة يعقوب السعدي في لقاء خاص على شاشتنا".

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ويظهر محمود الخطيب مع الإعلامي الإماراتي "يعقوب السعدي" مساء يوم الجمعة المقبلة، وذلك بعد موسم تاريخي استطاع فيه الأهلي أن يحصد الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس ودوري أبطال أفريقيا).

ولم يظهر الخطيب عبر شاشة القناة منذ افتتاحها بشكلها الجديد، إلا في خطاب قصير، أدلاه الخطيب في فيديو أثناء افتتاحية القناة.

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