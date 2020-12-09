أورنج توفر موبايل Xiaomi Mi Note 10 Lite الجديد.. بالتقسيط

أعلنت أورنج عن توفير موبايل Xiaomi Mi Note 10 Lite الجديد بأقل الأسعار لعملاء أورنج عند الشراء أورنج للتشجيع على التسويق الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط على فترة مناسبة.
عروض أورنج على الموبايلات
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "اشتري Xiaomi Mi Note 10 Lite من اورنچ اونلاين شوب بالتقسيط، و أحصل على سماعة Xiaomi Wireless هدية وهيوصّلك ببلاش لحد عندك".
ويمكن متابعة أسعار الموبايل وتفاصيل عروض أورنج عليه من هنـــــــــــــــــــــــــا
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ويجدر الإشارة إلى أن أورنج وفرت باقات على الإنترنت مخفضة لدعم طلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات لمساعدتهم في نظام التعليم الجديد والاعتماد على المنصات الإلكترونية.
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