النائب أيمن أبو العلا يجدد المطالبة بصرف معاش استثنائي لشهداء الأطقم الطبية

شدد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة صرف معاش استثنائي لأسر شهداء الأطقم الطبية من ضحايا فيروس كورونا لتوفير حياة كريمة لهم، ولتقديم الشكر والعرفان على ما قدمه ذويهم من الأطقم الطبية من التضحية بحياتهم في مواجهة وباء كورونا.

وجدد أبو العلا دعمه لمطالب نقابة الأطباء في معاملة شهداء الأطقم الطبية كشهداء الجيش والشرطة وصرف معاش إستثنائي لهم.



واختتم أبو العلا، بالتأكيد على تقدير الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة للدور الكبير الذي تقوم به الأطقم الطبية وهناك قرارات جيدة أتخذت في السابق بخصوص الأطباء، ولكن مع بدء الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا والتوقع بزيادة أعداد الشهداء من الأطقم الطبية نتطلع لإتخاذ قرار بتطبيق المعاش الإستثنائي لهم.