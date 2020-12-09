لاعب الزمالك أحمد "زيزو": والدي كان رافض لعبي في مصر

تحدث لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" عن رفض والده عودته من أوروبا، ولعبه في نادي مصري، واصفا أنها فكرة "ملغية" تماما بالنسبه له.

وقال "زيزو" ببرنامج "أوضة اللبس" المُذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه أحمد حسام ميدو قائلا: "أن والدي كان رافض عودتي من أوروبا رغم توقفي عن اللعب لمدة 8 شهور قبل عودتي إلى الزمالك، بسبب مشكلة في الأوراق الخاصه بي".

وتابع حديته قائلاً:"انتقالي كان تحدياً لوالدي.. قضيت طفولتي في أكاديمية JMG بعيداً عن أهلي لكي ألعب في أوروبا"، موضحا: " فكرة اللعب في مصر كانت بالنسبة لي ولوالدي ملغيه، هذا اول قرار اختلف فيه مع والدي".

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والجدير بالذكر أن انتشرت أنباء خلال الأيام الماضية، عقب انتهاء مباراة النهائي الإفريقي عن تفاوض النادي الأهلي مع أحمد سيد "زيزو"، ولكن صرح مسئولو المارد الأحمر أنه لا صحة عن هذا الكلام المنتشر ولم يتواصل أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي مع اللاعب، ولا يعرف شئ عن هذا الموضوع.

