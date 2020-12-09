صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن ضم جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي وارد، خاصةً مع ارتباطات الفريق الكثيرة الموسم المقبل، إلا أن لعبه مع صن داونز في بطولة أفريقيا هذا الموسم، سيجعل من الصعب التعاقد معه.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج الصقر: " كل شئ وارد في المفاوضات، لكن حاليًا تم إغلاق باب القيد، لن نتعجل في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار".
اقرأ أيضا: قناة الأهلي تعلن ظهور الخطيب في لقاء عبر شاشتها
وأضاف: "قرار رحيل اللاعب هو حق أصيل لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، سيرينو إضافة قوية لأي نادي، والتدعيم سيكون هام في يناير لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة إفريقيا".
اختتم تصريحاته قائلا: "إذا شارك سيرينو مع صندوانز في بطولة دوري الأبطال، سيخرج من حسابات الأهلي، لأنه سيكون من الصعب التعاقد مع لاعب لن يتم الاستعانة به في البطولة القارية".
اقرأ أيضا: لاعب الزمالك أحمد "زيزو": والدي كان رافض لعبي في مصر
يذكر أن الاتحاد الأفريقي يمنع لعب أي لاعب لفريقين في نفس البطولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد عبدالحفيظ: "إذا لعب سيرينو مع صن داونز لن نتعاقد معه" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.