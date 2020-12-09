سيد عبدالحفيظ: "إذا لعب سيرينو مع صن داونز لن نتعاقد معه"

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، بأن ضم جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي وارد، خاصةً مع ارتباطات الفريق الكثيرة الموسم المقبل، إلا أن لعبه مع صن داونز في بطولة أفريقيا هذا الموسم، سيجعل من الصعب التعاقد معه.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات إذاعية لبرنامج الصقر: " كل شئ وارد في المفاوضات، لكن حاليًا تم إغلاق باب القيد، لن نتعجل في الأمر، تركنا مكانين في القائمة المحلية، وهناك 5 لاعبين استبدال، يجب أن نتريث في الاختيار".

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وأضاف: "قرار رحيل اللاعب هو حق أصيل لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، سيرينو إضافة قوية لأي نادي، والتدعيم سيكون هام في يناير لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة إفريقيا". وأضاف: "قرار رحيل اللاعب هو حق أصيل لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، سيرينو إضافة قوية لأي نادي، والتدعيم سيكون هام في يناير لأن الموسم سيكون طويلا، وارتباطات الفريق كثيرة في الدوري وبطولة إفريقيا". اختتم تصريحاته قائلا: "إذا شارك سيرينو مع صندوانز في بطولة دوري الأبطال، سيخرج من حسابات الأهلي، لأنه سيكون من الصعب التعاقد مع لاعب لن يتم الاستعانة به في البطولة القارية". اقرأ أيضا: لاعب الزمالك أحمد "زيزو": والدي كان رافض لعبي في مصر



يذكر أن الاتحاد الأفريقي يمنع لعب أي لاعب لفريقين في نفس البطولة.

