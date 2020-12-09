للمرة الثانية.. تأجيل قمة قادة الاتحاد الأوروبي وزعماء إفريقيا

كشف المجلس الأوروبي عن تأجيل اجتماع القمة بين قادة الاتحاد الأوروبي وزعماء الاتحاد الأفريقي، حيث كان مقررًا انعقاد القمة الأربعاء، 9 ديسمبر.

وأوضح المجلس في بيان صحفي، أن أسباب الإلغاء تتعلق بقضايا على جدول الأعمال، ولم يضف أو يوضح ماهية تلك القضاي.

ولفت المجلس أن التأجيل جاء بطلب من رئيس جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي بسبب المستوى المنخفض لتمثيل رؤساء الدول الأفريقية الذي قرره الاتحاد الأوروبي.

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ويعد هذا هو التأجيل الثاني للقمة الأوروبية الإفريقية، حيث تم إرجاء عقد القمة من موعدها الرسمي في أكتوبر الماضي بسبب جائحة كورونا المستجد.