البرهان: القوات المسحلة السودانية بعيدة عن الجهوية تحمي الوطن

أكد الفريق عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانية، أن القوات المسلحة السودانية ستظل هي قوة الشعب الأولى تدافع عنه وتحمي مكاسبه وتعمل علي حماية ثورته المجيدة.

وشدد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، خلال كلمته في ختام مشروع العام التدريبي "أحفاد تهراقا4"، بمنطقة شاكوت العسكرية شمال بحري، على بناء قوات مسلحة قومية بعيدة عن الجهوية ومحترفة وذات كفاءة قتالية عالية تكرس وقتها وجهدها لحراسة وحماية الوطن، ومضيفًا "ولتحقيق ذلك لن ندخر جهدا لتطوير القدرات القتالية والاهتمام بالفرد العسكري وبيئة العمل وأنه سيرد الحقوق لكل أفراد القوات المسلحة الذين فصلوا تعسفيا أو بغيره".

وقال إن السلام العادل يعد أهم مطلوبات الفترة الانتقالية الذي سيعالج جذور المشكلة السودانية؛ إلا أن ذلك يتطلب بذل الجهد والصبر والمحافظة عليه ودعمه و حمايته حتى يتنزل على أرض الواقع.

وقدم التحية للقوات المسلحة في بقاع السودان وهم يدافعون عنه و يحرسون حدوده محييا الشعب السوداني الذي يظل يرفد القوات المسلحة بالشباب من أجل تجديد الدماء كما حيا شباب ثورة ديسمبر المجيدة وهم يمضون بثبات لتحقيق أهداف الثورة وبناء دولة الحرية والسلام و العدالة لوضع أسس لسودان الديمقراطية.

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ووصف التدريب بأنه ينم على الاحترافية و المهارة وهما أهم مقاصد التدريب التى توصل الوحدات المقاتلة والفنية والإدارية إلى الجاهزية الكاملة أثناء التعبئة لمواجهة العمليات التعرضية و الدفاعية.