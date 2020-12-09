مرصد الإفتاء يدين مقتل وخطف 11 جنديًّا في اشتباكات مع مسلحي "داعش" شمال شرقي نيجيريا

أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، مقتل وخطف 11 جنديًّا نيجيريًّا خلال اشتباكات مع مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي في ولاية "بورنو" شمال شرق نيجيريا؛ مما أدى إلى مقتل عشرة جنود واختطاف آخر كرهينة.

وحذَّر مرصد الإفتاء في بيانه اليوم، الأربعاء، من تصاعد الهجمات والعمليات الإرهابية وارتفاع وتيرة أعمال العنف في نيجيريا خلال الفترة القادمة؛ وذلك في ظل تزايد الهجمات الإرهابية التي تشنها جماعة "بوكو حرام" الإرهابية وتنظيم "داعش" وغيرهما من التنظيمات والجماعات الإرهابية.

وأكد مرصد الإفتاء على رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مشددًا على تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

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