افتتاح مقر مديرية الأوقاف الجديد بالمنوفية (صور)

افتتح الدكتور عبدالله حسن معاون وزير الأوقاف، الأربعاء، المقر الجديد لمديرية أوقاف المنوفية بمدينة شبين الكوم، والتي تكلفت ٣ مليون جنيه.

حضر حفل الافتتاح اللواء عماد يوسف سكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، والشيخ أحمد عبدالمؤمن مدير مديرية الأوقاف، والدكتور كمال السباعي وكيل المديرية، والمهندس خالد اسماعيل مدير الشئون الهندسية بالمديرية، والشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة.

واستقبل أئمة مديرية الأوقاف بالمنوفية، الدكتور عبدالله حسن معاون وزير الأوقاف، بحفاوة بالغة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه وجّه الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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