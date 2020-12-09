افتتاح مقر مديرية الأوقاف الجديد بالمنوفية (صور)

افتتح الدكتور عبدالله حسن معاون وزير الأوقاف، الأربعاء، المقر الجديد لمديرية أوقاف المنوفية بمدينة شبين الكوم، والتي تكلفت ٣ مليون جنيه.
حضر حفل الافتتاح اللواء عماد يوسف سكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية، والشيخ أحمد عبدالمؤمن مدير مديرية الأوقاف، والدكتور كمال السباعي وكيل المديرية، والمهندس خالد اسماعيل مدير الشئون الهندسية بالمديرية، والشيخ رمضان السبكي مدير الدعوة.
واستقبل أئمة مديرية الأوقاف بالمنوفية، الدكتور عبدالله حسن معاون وزير الأوقاف، بحفاوة بالغة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
من جانبه وجّه الشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وجميع العاملين بالمديرية الشكر للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على سرعة توجيهاته بإنهاء مبنى المديرية الجديد، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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وقال عبدالمؤمن، إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لم يألُ جهدًا في تطوير مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن مبنى مديرية أوقاف المنوفية الجديد يعد طفرة كبيرة وأحد الإنجازات التي حدثت في عهد الوزير.
وتابع مدير أوقاف المنوفية: "نيابة عن جميع العاملين بأوقاف المنوفية وأهالي المحافظة بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة على سرعة توجيهاته باستكمال مبنى المديرية الجديد".
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