توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة والبورصة بحضور محافظ بني سويف (صور)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعددًامن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة النهضة والبورصة المصرية.

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب، مشيدا بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي التي مكنتها من تجاوز الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي، مشيدًا بالنهج التعليمي الذي تتبناه الجامعة والذي يجمع بين الخبرات الأكاديمية والعملية لتهيئة شباب الخريجين لسوق العمل، والتعاون المثمر في خدمة قضايا التنمية بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، على دور البورصة في دعم الاقتصاد، مشيدًا بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، والتي جعلت مصر فى مقدمة الدول التي حققت نمواً إيجابياً في النمو الاقتصادى في ظل أزمة فيروس كورونا، رغم آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي.

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