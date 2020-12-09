توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة والبورصة بحضور محافظ بني سويف (صور)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعددًامن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة النهضة والبورصة المصرية.
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين الشباب، مشيدا بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي التي مكنتها من تجاوز الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا علي الاقتصاد العالمي، مشيدًا بالنهج التعليمي الذي تتبناه الجامعة والذي يجمع بين الخبرات الأكاديمية والعملية لتهيئة شباب الخريجين لسوق العمل، والتعاون المثمر في خدمة قضايا التنمية بالمحافظة.
وأكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة، على دور البورصة في دعم الاقتصاد، مشيدًا بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، والتي جعلت مصر فى مقدمة الدول التي حققت نمواً إيجابياً في النمو الاقتصادى في ظل أزمة فيروس كورونا، رغم آثارها السلبية على الاقتصاد العالمي.
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وأعرب عن سعادته بهذه الرغبة الحقيقية في الخروج بنماذج المحاكاة إلى المحافظات وخاصة محافظة بني سويف والصعيد بوجه عام من خلال جامعة النهضة.
فيما أشاد الدكتور حسام الملاحي، رئيس الجامعة بدعم القيادة السياسية في مصر وحرصها علي تولي الشباب للعديد من المناصب القيادية بالدولة، ويقدم محافظ بني سويف ورئيس البورصة المصرية نماذج مشرفة لذلك.
وأكد أن دور جامعة النهضة ليس تعليمي فقط بل أن رسالة الجامعة تستهدف بناء شخصية قادرة على خدمة المجتمع المحلي في كافة مجالات التنمية، وأن توقيع بروتوكول التعاون بين الجامعة والبورصة المصرية يأتي في إطار اهتمام جامعة النهضة بتأهيل طلابها لسوق العمل، وإعداد خريج مزود بالمعارف النظرية والخبرات العملية.
وينص البروتوكول علي قيام البورصة المصرية بتقديم محاضرات للطلبة عن مبادئ البورصة، وإعداد وتوزيع كتيبات تعليمية من قبل البورصة، وتنظيم سلسلة من الندوات للطلاب لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة، مع تشكيل لجنة من الجامعة والبورصة لوضع الآليات والضوابط والإجراءات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف البروتوكول.
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