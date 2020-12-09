محمد العتيبى: انتخابات مجلس الأمة الكويتى جرت على درجة عالية من الكفاءة والشفافية

قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية محمد العتيبي، اليوم الأربعاء، إن انتخابات مجلس الأمة 2020 أجريت بدرجة عالية من النزاهة والشفافية وتم إدارتها بشكل جيد في ظل إقبال كبير من الناخبين وإجراءات احترازية صحية.

بحسب كونا، قال العتيبي، خلال مؤتمر صحفي عقد في جمعية المحامين الكويتية، إن الانتخابات تمثل إنجازاً حقيقياً بإجرائها في يوم واحد وفي أوقاتها الدستورية في ظل حالة الطوارئ المتمثلة بجائحة (كوفيد-19).

ولفت إلى أن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية قامت بمتابعة مسار العملية الانتخابية بدعوة من مجلس الوزراء منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات إلى إجراءات الترشيح والحملة الانتخابية للمرشحين.

وأشار إلى أن فرق الجمعية انتشرت في جميع الدوائر الانتخابية وتم زيارة عدد كبير من اللجان الانتخابية والاطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع كما تم زيارة المدارس المخصصة لمرضى الكورونا.

وذكر أن الفرق حضرت عمليات فتح الصناديق وبدء الفرز ووضع جداول النتائج التي تمت جميعها في شفافية عالية جداً كما أبدى القضاة ووكلاء النيابة وكوادر وزارة الداخلية قدرا كبيرا من التعاون في التعامل مع فرق الجمعية.

ولفت أن (النزاهة الوطنية) أصدرت تقريرا نهائياً لانتخابات (الأمة 2020) سجلت فيه العديد من النقاط الإيجابية التفصيلية مع بعض التوصيات والملاحظات حيث غلب على الانتخابات النقاط الإيجابية إلى جانب قدر عالي من النزاهة والشفافية، إذ تم تسجيل 63 نقطة إيجابية و 18 ملاحظة و12 توصية مما يعتبر التزاماً عالياً بالمعايير المحلية والعالمية لنزاهة الانتخابات.

وقال العتيبي إن (النزاهة الوطنية) تقوم بتسجيل ملاحظاتها حسب المعايير المحلية والدولية فالمحلية حددها مجلس الوزراء في مهمة جمعيات النفع العام في الاطلاع على الانتخابات النيابية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية بناءً على قانون الانتخاب والقوانين المنظمة الأخرى ذات العلاقة.

وبين أن المعايير الدولية تشمل المبادئ العامة الواردة في المعاهدات الدولية وغيرها من الصكوك التي تشير للانتخابات العامة ويشمل كذلك التعليقات والإيضاحات التي تصدرها هيئات دولية الخاصة بالانتخابات بالإضافة إلى الأدلة الإرشادية الخاصة بتنظيم ومراقبة الانتخابات.

من جانبه أكد نائب رئيس الجمعية، أنور الشعيب، أهمية استخدام التكنولوجيا في تثبيت دخول الناخبين للجان الانتخاب بحيث تظهر على الشاشة دون الحاجة للنداء بالاسم وحتى يطلع عليها وكلاء المرشحين في غرف عمليات المرشحين مباشرة دون الحاجة لقيام مندوبين المرشحين بتقييد أسماء الناخبين في كل لجنة.

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من جهته أشاد أمين الجمعية، حمود العنزي، بإدارة الانتخابات التي أظهرت استعدادات ممتازة لاستقبال المرشحين بما فيهم المصابين بـ"كورونا" وقيامها بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح والتي بدورها أصدرت قراراتها بشطب 33 مرشحاً واستبعاد طلب واحد لم يستكمل إجراءاته اللازمة.