صور.. الأكاديمية العربية للعلوم: جاهزون للتعاون مع الهجرة على كل المستويات

جدة - نرمين السيد - وتابعت نبيلة مكرم خلال كلمتها فى حفل تدشين منصة "بداية ديجيتال": "هناك تكليف من القيادة السياسية لوزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، واليوم نستكمل التعاون أيضا مع مؤسسات المجتمع المدنى بما يتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، والآن ننفذ رؤية القيادة السياسية بتوفير الفرص الآمنة للشباب، ومنحهم الأمل، لغلق أبواب الهجرة غير الشرعية".



وأضافت وزيرة الهجرة أن التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمى والأكاديمية، يأتى وسط تغييرات يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن العالم يشهد متغيرات كثيرة جراء الجائحة، ولكننا حرصنا على احتضان العائدين من الخارج، وتوفير فرص عمل كريمة تضمن لهم حياة مستقرة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة تعمل على الأرض بزيارة المحافظات، وتسلك طرق التحول الرقمى بإطلاق مبادرات إلكترونية من ريادة الأعمال والوظائف الإلكترونية لمواكبة ما يحدث فى العالم من تطورات، مشيرة إلى أن استمارة التسجيل فى منصة "بداية ديجيتال" متاحة على صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتتضمن استفسارات حول العائدين من الخارج وخبراتهم لإدماجهم فى سوق العمل.



وأردفت السفيرة نبيلة مكرم أن تعاون الجميع هدفه صالح المواطن المصرى، مؤكدة أن الدولة ليست ضد الهجرة الآمنة ولكننا نرفض الهجرة غير الشرعية حرصا على حياة أبنائنا.

وفى ختام كلمتها، دعت وزيرة الهجرة، منجستاب هايلى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، لإطلاق زر بداية المبادرة، لتبدأ فى تلقى بيانات المصريين العائدين من الخارج، أو الباحثين عن فرص للهجرة الآمنة، الراغبين فى الالتحاق بالتدريب.

من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى كلمة له خلال الفعاليات، عن سعادته للتعاون مع وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمى بصدد إطلاق منصة "بداية ديجيتال" والتى تعد إحدى أهم مجهودات وزارة الهجرة ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية ومبادرة "نورت بلدك" لدعم المصريين العائدين من الخارج والمساهمة فى توفير البدائل الإيجابية لهم داخل وطنهم للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا، وإعداد شباب قادر على الالتحاق بسوق العمل المحلى أو الخارجى بطريقة شرعية.



وقال عبد الغفار إن الأكاديمية على أتم الاستعداد لاستكمال مسيرة التعاون مع وزارة الهجرة فى كل المبادرات وإعداد خطة عمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، مشيرا إلى التعاون بصدد سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع، ومبادرة إحياء الجذور "اليونانيين والقبارصة" بالإسكندرية، ومشروعات تخرج طلبة كليات اللغة والإعلام الخاصة بمبادرة ربط أبناء المصريين بالخارج بجذورهم ودعمهم للحفاظ على لغتهم العربية.

وفى كلمة له أيضًا، أعرب منجستاب هايلى، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر، عن فخره بالتعاون مع وزارة الهجرة لاستكمال الجهود الاستباقية التى تبذلها الحكومة المصرية للتخفيف من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على العاملين المصريين الذين فقدوا وظائفهم أو الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرة غير الشرعية.



وتابع: "نحن نهدف إلى تقليل عدد الشباب المعرضين للبطالة ولخطر الهجرة غير الشرعية بشكل كبير من خلال هذه المنصة الشاملة التى ستساعد على سد الفجوة بين مهارات الشباب ومتطلبات السوق، وذلك من خلال تضافر الجهود مع وزارة الهجرة فى ظل تعزيز تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة فى إطار رؤية مصر 2030"، مثمنا جهود الحكومة المصرية بأكملها فى هذه المرحلة.

وفى ختام الفعاليات، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الهجرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بهدف التعاون فى مجالات التدريب والتأهيل، وخلق آليات للتواصل مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج للاستفادة من خبراتهم، وتحقيق أهداف التنمية المجتمعية من خلال تنفيذ مشروعات مع الشركاء فى المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية لتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك تبادل المعلومات والاستشارات فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وعقب ذلك، تم تبادل التكريمات بين الجهات الثلاث المشاركة فى مبادرة ومنصة "بداية ديجيتال"، تقديرَا للجهود المبذولة على مدار الفترة الماضية، وتتويجا لنجاح التعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.



وكان قد تم تدشين منصة "بداية ديجيتال" صباح اليوم الأربعاء، وهى المنصة التى تستهدف العمل على الحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتجاوز تداعيات انتشار جائحة كورونا العالمية، عن طريق توفير التدريب المهنى وخدمات التوظيف الإلكترونى للشباب المصرى وللعمال المصريين العائدين من الخارج وفقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا، فضلا عن تطوير مهاراتهم وربطهم بالخدمات التى تقدمها الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمى والقطاع الخاص.

وتتولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى تقديم الدورات التدريبية عبر المنصة، ولكل من يرغب فى التسجيل بها من الفئات المستهدفة من أجل الالتحاق بهذه الدورات التدريبية وبرامج التأهيل المهنى، يمكنه الدخول على الرابط التالى: