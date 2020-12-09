الرعاية الصحية: تلقينا 4445 مكالمة لعلاج كورونا ببورسعيد فى 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، تلقى خط الاستشارات الطبية المجانية لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد 4445 مكالمة تليفونية واستفسارا من خلال تطبيق "واتس آب"، خلال 5 شهور منذ بدء تفعيل الخط منذ يوليو الماضى وحتى الآن، وذلك لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.





وأوضحت الهيئة، فى بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد المكالمات والاستفسارات التليفونية التى استقبلها الخط منذ بداية تفعيله فى يوليو الماضى وحتى الآن بلغت 1840 مكالمة واستشارة طبية، بلغت عدد المكالمات فى شهر يوليو 287، وشهر أغسطس 193، وسبتمبر 344، وأكتوبر 605، ونوفمبر 405، لافتة إلى أن الاستشارات بشأن الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا ومتابعة العزل المنزلى واستشارات ما بعد التعافى كانت على الرقمين المجانيين 0663257999 و0663257444، واللذين خصصتهم الهيئة لتلقى المكالمات والاستفسارات الطبية لمنتفعى المنظومة ببورسعيد منذ يوليو الماضى.

أضافت أنه تم متابعة 2605 حالات اشتباه إصابة بكورونا وحالات عزل منزلى عبر "ااتس آب" المخصص للاستشارات الطبية بالمجان على الرقم 01552139299، وذلك تحسبا لظهور أى أعراض جديدة أو زيادة فى الأعراض لحالات العزل المنزلى أو الاشتباه فى الإصابة بكورونا.

ونوهت الهيئة بأنه يتم العمل بخط الاستشارت الطبية يوميا على مدار 24 ساعة، مشيرة إلى استقبال كل المكالمات والاستفسارات الطبية عن طريق خطين أرضى ورقم موبايل، وذلك لدمج المكالمات مع الأطباء المتخصصين للحصول على الاستشارات الطبية الدقيقة كل فى تخصصه.

وبينت أن المتطوعين للعمل بخط الاستشارات الطبية المجانية يقومون بالتنسيق والتواصل المباشر مع غرفة الطوارئ لتنسيق نقل الحالات غير المستقرة، والتى تحتاج للنقل إلى المستشفى لاتخاذ اللازم طبيا، فيما تتم متابعة حالات العزل المنزلى تليفونيا حتى تمام الشفاء، فضلا عن التنسيق مع مديرى الطوارئ لاستقبال الحالات الطارئة، سواء من خط الاشتباه أو من خط العزل المنزلى، لتوفير أماكن بمستشفى العزل إذا اقتضى الأمر.

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان "إن الهيئة تسير وفق توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتيسير حصول المنتفعين على خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أنه تم تفعيل خط الاستشارات الطبية منذ يوليو الماضى كأحد الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة لمنع انتشار كورونا بين مواطنى بورسعيد، أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل".

أضاف، أنه تم التنسيق مع أطباء متطوعين لاستقبال المكالمات التليفونية فى تخصصات (الباطنة، الجراحة، المسالك البولية، الصدر، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، طب الأسرة)، إلى جانب التنسيق مع أخصائيين واستشاريين (باطنة، صدر، طب أسرة، أنف وأذن، عناية) لاستقبال مكالمات العزل المنزلى والتواصل مع المرضى للمتابعة حتى تمام الشفاء.

وأوضح أن الهيئة قامت بتخصيص 84 سريرا داخليا، و39 سرير عناية مركزة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة، موزعين على 3 مستشفيات تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وبين أن الهيئة منذ بداية أزمة كورونا قامت بوضع مجموعة من الخطط الاستباقية لإدارة الأزمة من خلال طرح عدة سيناريوهات محتملة بشأن التعبامل مع الفيروس، بدأت بالتوعية والتثقيف عن آليات الوقاية منه ونشرها داخل الوحدات لتوعية المواطنين، مرورا بتدريب كل الفرق الطبية على أساليب الوقاية من الإصابة بـ(كوفيد-19) حال التعامل مع المصابين، وصولا إلى تدريبهم على طرق مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وكذلك التدريب على كل سيناريوهات التعامل مع ظهور حالات إصابة طارئة وحرجة بالفيروس.