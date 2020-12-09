جدة - نرمين السيد - وأوضحت النقابة فى بيان صحفى، أن الشهيدة الــ(227) توفيت بالمستشفى التعليمى الجامعى بالإسكندرية نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، متقدمة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشهيد الــ227 بكورونا.. نقابة الأطباء تنعى الدكتورة منى محمود حمزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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