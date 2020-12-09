صحة الوادى الجديد: الكشف على 152% من المستهدفين بـ 100 مليون صحة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء الكشف الطبى والفحوصات لعدد 108 آلاف و612 مواطنًا، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى وحتى الآن، بنسبة 152% من إجمالى المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطن.





ووفق بيان، أوضح محروس، اليوم الأربعاء، أن مديرية الصحة بالوادى الجديد نجحت فى تحقيق المستهدف كاملا، وتجاوزه بنسبة 52 % فى تنفيذ المبادرة، نظرًا لوجود مواطنين من خارج المحافظة يتم الكشف عليهم أيضا. أضاف أنه سيتم صرف الأدوية للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة، أو الخاضعين للتأمين الصحى بكميات تكفى ثلاثة أشهر، مشيرا الى أنه يجرى العمل بالمبادرة من خلال 26 نقطة ثابتة ومتحركة.

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