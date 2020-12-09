السكة الحديد فى بيان رسمى: إصابة 5 ركاب فى حادث قطار بالمنصورة

جدة - نرمين السيد - وأكدت، فى بيان لها، أنه اثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفى من العربة الأخيرة بالتصادم الخرسانى الموجود بنهاية السكة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة 5 ركاب بكدمات بسيطة.

وتابعت: "تم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر، وقام القطار متأخرًا 15 دقيقة، وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق".