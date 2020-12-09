محافظ دمياط: هيئة الرقابة الإدارية تملك الدرع الحامى للجهاز التنفيذى

جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة الموسعة التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بمكتبة مصر العامة، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط محمد أبو هيبة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات وعدد كبير من الجهاز التنفيذى والتى تتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد.
وأثنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط محمد أبوهيبة على جهود المحافظ، ودعمها الدائم لعمل هيئة الرقابة بالمحافظة، وألقى خلال كلمته الضوء على مهام واختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية ودورها فى متابعة تنفيذ القوانين.
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