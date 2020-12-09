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محافظ دمياط: هيئة الرقابة الإدارية تملك الدرع الحامى للجهاز التنفيذى

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أ ش أ 2020-12-09 15:59 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - قالت محافظ دمياط، الدكتورة منال عوض، إن هيئة الرقابة الإدارية تملك الدرع الحامى للجهاز التنفيذى وتعد شريكا أساسيا فى حماية المال العا ، مشيدا بما حققته الدولة لمواجهة الفساد بشتى أشكاله ونشر قيم النزاهة والشفافية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالندوة الموسعة التى نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بمكتبة مصر العامة، تحت عنوان "متحدون على مكافحة الفساد"، بمشاركة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط محمد أبو هيبة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات وعدد كبير من الجهاز التنفيذى والتى تتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد.

وأثنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط محمد أبوهيبة على جهود المحافظ، ودعمها الدائم لعمل هيئة الرقابة بالمحافظة، وألقى خلال كلمته الضوء على مهام واختصاصات بعض الهيئات والأجهزة الرقابية ودورها فى متابعة تنفيذ القوانين.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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