مصر السيسى.. آلاف المصريين على تويتر يشيدون بزيارة الرئيس لفرنسا

جدة - نرمين السيد - تصدر هاشتاج "مصر السيسى" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وأشاد آلاف المصريين بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى فرنسا، والتى استغرقت ثلاثة أيام، وتعد واحدة من أهم الزيارات التاريخية فى العلاقات بين الدولتين.





وقالت أحد المدونين: "السيسى يقلب كل الموازين فى فرنسا، ويظهر قوة مصر وشراستها السياسية، ويخرص منتقديه، وماكرون يصيب محور الشر فى مقتل".

أضاف محمد كمال: "فرنسا تطلب إحلال الأئمة والدعاة الأزهريين محل الأتراك فى جميع المساجد والجمعيات والمعاهد الدينية الفرنسية لثقتها فى وسطية واعتدال الأزهر ونورانية خطابة الدينى.. عرفتوا ليه الريس كان دايما بيطالب بتجديد الخطاب الدينى... عشان فكر الأزهر المستنير يسود العالم كله.. سيظل السيسى هو الزعيم الذى قضى على إمبراطورية الشر التى فرقت الدين وأهله، والذى أذهل العالم كله بتواضعه ورقى أخلاقه وروعة مواقفة فى شدة من غير عنف ولين من غير ضعف".

تابعت رباب صبرى حسان: "الهيبة مش إنه يكون عنك سلاح نووى أو أقوى وأكبر جيش فى العالم، ماكرون اللى انحنى أمام الرئيس السيسى فى يوم من الأيام سخر من ترامب هو ورئيس رزراء كندا، واتصورت واتذاعت وكانت فضيحة بجلاجل الهيبة من حسن النية والعمل الصالح الخالص لوجه الله".