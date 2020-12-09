هيئة السكة الحديد: 5 إصابات بسبب تصادم قطار المنصورة ولجنة فنية للتحقيق...

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة ـ المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفى من العربة الأخيرة بالتصادم الخرسانى الموجود بنهاية السكة.

وأضافت هيئة السكة الحديد في بيان لها أن هذا التصادم أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة 5 ركاب بكدمات بسيطة وتم نقل الركاب إلى عربات قطار آخر وقام القطار متاخرًا 15 دقيقة وتم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.