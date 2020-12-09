مدبولى: الحكومة عازمة على حماية حقوق الإنسان وتحقيق أعلى درجات مكافحة الفساد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المجتمع الدولى أدرك خطورة الفساد لما يهدد السلام الاجتماعى لذلك سعت الدول لوضع اتفاق لمكافحة الفساد.

وثمن رئيس الوزراء، خلال كلمة له فى احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، كافة الجهود المبذولة لمكتب الأمم المتحدة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وضعت بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003، وأن مصر انضمت لهذه الاتفاقية إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة الفساد وأن مصر تسعى لتثبيت دعائم رؤيتها لمكافحة الفساد.

ولفت مصطفى مدبولى إلى أن أولويات المحاور التى تضمنتها رؤية مصر محور الشفافية والنزاهة، وتحسين الأداء الوظيفى، مؤكدا أنه تم إنشاء مؤشر لقياس وإدراك الفساد الإدارى لمكافحته، وأن الحكومة المصرية عازمة على حماية حقوق الإنسان و تحقيق أعلى درجات منع ومكافحة الفساد، وأنها تعمل على دعم حقوق الإنسان من خلال التنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.