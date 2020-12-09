السيسى يلتقى رئيس شركة داسو للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية

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أكد السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم بمقر إقامته فى باريس إيريك ترابييه، الرئيس التنفيذى لشركة "داسو" للصناعات الجوية المُصنِعة لطائرات الرافال الحربية".
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول جوانب التعاون المثمر مع شركة "داسو"، فى ظل ما تتمتع به من خبرات عريقة فى الصناعات العسكرية التى تعتمد على أحدث النظم التكنولوجية والفنية.
من جانبه، أعرب رئيس شركة داسو عن الاعتزاز بمسيرة التعاون مع مصر في مجال الصناعات الأمنية والدفاعية، والحرص على استمرار التعاون المشترك والارتقاء به بهدف دعم دور مصر المتزن والرشيد لصالح الاستقرار والأمن فى محيطها الاقليمى، فضلاً عن دورها الريادى فى إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.
من جانبه، أكد الرئيس على ضخامة التحديات التى تواجه المنطقة الأمر الذى يتطلب بالمقابل الالتزام بدعم القدرات واستخدام أحدث النظم التكنولوجية فى مجال التجهيزات الأمنية والدفاعية وهو نهج إستراتيجى تلتزم به مصر للحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وحدودها ومقدرات شعبها، بما ينعكس على استقرار وأمن شرق المتوسط والشرق الأوسط بأسرهما.
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