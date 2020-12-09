كاف يعلن غدا موعد ومكان السوبر الأفريقى بين الأهلى ونهضة بركان

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن اللجنة التنفيذية ستعقد اجتماعا مهما، غدا الخميس، للتصديق على عدة قرارات تم اتخاذها فى الفترة الأخيرة واعتماد قرارت جديدة أبرزها مكان وموعد مباراة السوبر بين الأهلى حامل لقب دورى أبطال أفريقيا ونهضة بركان المغربى حامل لقب الكونفدرالية، كما ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة عبر الفيديو وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وقال كاف عبر موقعه الرسمي إن اجتماع اللجنة التنفيذية غدا سيشهد الإعلان عن موعد ومكان السوبر الأفريقي للعام الجاري والعام المقبل 2021 بجانب باقي جدول الأعمال التي ستكون كالتالي..

إعادة هيكلة إدارة الكاف

تأكيد تعيين مدير الإعلام

إلغاء وظيفة مدير الموارد البشرية والخدمات

تقرير الزيارة التفقدية لبطولة توتال كأس الأمم الأفريقية ، كوت ديفوار 2023

تقرير الزيارة التفقدية لبطولة أمم إفريقيا للمحليين الكاميرون 2020

لائحة دوري الأبطال للسيدات

مواعيد وأماكن مباراتي كأس السوبر 2020 و 2021

تحديث حول مسابقات الشباب (تحت 17 سنة وتحت 20 سنة)

بطولات تصفيات المناطق

البطولات النهائية

تحديث حول كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية ، السنغال 2020

تعديلات لوائح مسابقات الأندية

فتح طلبات تنظيم المسابقات القادمة

حالة العطاء المفتوح (كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2022 ، كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2022 ، كأس الأمم الأفريقية تحت 17 وتحت 20 سنة ، 2023)

فتح العطاءات للمسابقات القادمة (دوري الأبطال، كأس الكونفيدرالية ودوري أبطال السيدات)

تحديث لوائح ترخيص الأندية

الموافقة على القوائم المالية لعام 2018/2019 والميزانية لعام 2020/2021

ملخص ولاية 2017-2020

تحديث على سياسة السفر

اتفاقية التعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS)

النزاع القانوني مع لاجاردير سبور

رئيس الكاف الفخري

موعد ومكان الاجتماع القادم

وأكد كاف أنه سيعقد مؤتمر صحفي بالفيديو بمشاركة القائم بأعمال رئيس الكاف كونستانت أوماري في نفس المكان يوم الجمعة 11 ديسمبر ، بعد الجمعية العمومية.