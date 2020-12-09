تلفيات بالقطار و5 إصابات.. السكة الحديد تعلن تفاصيل حادث قطار المنصورة

أعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تفاصيل حادث قطار المنصورة بعد إصتدامه برصيف محطة.

وقالت الهيئة في بيان لها منذ قليل:"أنه اثناء تدفيع قطار ٢١٣ ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة الي رصيف المحطة اصطدم الجزء الخلفي من العربة الاخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة.

وأضافت الهيئة ،ان الحادث أدي إلي حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة و اصابة عدد ٥ ركاب بكدمات بسيطة وتم نقل الركاب الي عربات قطار اخر وقام القطار متاخرًا ١٥ دقيقة.

وأكدت في نهاية البيان انه تم تشكيل لجنة فنية من السكة الحديد للتحقيق.