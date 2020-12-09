بعد الاعتذار.. الإعلاميين تصدر قرارا جديدا بشأن ريهام سعيد

أصدر نقيب الإعلاميين اليوم الأربعاء القرار رقم ٢٣ لسنة٢٠٢٠ والذي يقضي بإنذار الإعلامية ريهام سعيد بعدم تكرار مخالفات في برنامجها.
وأضافت النقابة في بيان لها أن ذلك يأتي للتأكيد علي التزامها بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني مع السماح لها بممارسة النشاط الإعلامي.
وقالت النقابة ،أن هذا القرار جاء بعد مثول ريهام سعيد للتحقيق أمس الثلاثاء بمقر النقابة امس وتقديمها لاعتذار رسمي عما بدر منها سواء لجمعيات الرفق بالحيوان او الجمهور بصفة عامه والتزامها المهني في القادم بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
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