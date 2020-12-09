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الملكة رانيا تودع العام الحالي بتلك الكلمات..شاهد #مصر_السيسي يتصدر تويتر بعد زيارة فرنسا ناقد رياضي عن تنمر حكم المباراة على بيير ويبو: تحيا الإنسانية وتحيا كرة القدم بفستان كب .. صورة جديدة لعبير صبري في مهرجان الجونة بعد إصابتها بـ كورونا.. إعلامية كويتية تطلب الدعاء لـ صابرين وشقيقها شاهد نجم الأهلي بجوار درع الدوري وكأسي مصر وأفريقيا: "الحمد لله" الثلاثية الأهلاوية.. رامي ربيعة برفقة كأس مصر وأفريقيا ودرع الدورى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا | إعلامية كويتية تطلب الدعاء لـ صابرين وشقيقها.. نجم الأهلي بجوار درع الدوري وكأسي مصر وأفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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