حملة أبو العينين تستكمل تعقيم وتطهير شوارع وميادين العجوزة|شاهد

استكملت حملة النائب محمد أبو العينين أعمال التعقيم والتطهير بحي العجوزة، ضمن المبادرة التي أطلقها النائب محمد أبو العينين حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا. وتابعت الحملة نشاطها بتعقيم وتطهير شارع حافظ حسن، المتفرع من شارع شاهين، وشارع محجوب ثابت المعروف بـ شارع 6، وشارع الفريق عبود، وشارع الشفاء، ومساكن المستقبل، بالإضافة إلى مسجد الإيمان بشارع الفريق عبود.

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