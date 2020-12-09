نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلمانية: مصر استطاعت الانتصار على الفساد في وقت قصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مؤكدة على أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد وهو يحرص دائمًا على تطهير البلاد من إي فساد في كافة المؤسسات الحكومية في وقت قصير.

وقالت عطوة، خلال البيان الصادر لها، إن الجميع يُدرك جيدًا حجم المعاناة التي كانت تُعاني منها بعض مؤسسات الدولة من ظاهرة الفساد الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والمُمثلة في "الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف والإختلاس والإثراء غير المشروع".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أنتشار ظاهرة الفساد يعودُ في جانب كبير منه إلى النفس البشرية ومدى تمسكها أو تخليها عن دينها ومرجعيتها الأخلاقية ولكن أكد الدستور المصري على التزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد بالأشكال والأنواع كافة، وأن القانون سيحدد الجهات والأجهزة الرقابية التي ستكافح الفساد، وأن تنسق فيما بينها في هذا الإطار.

وأشارت لبرلمانية، إلى أن مجلس النواب قام بإصدار العديد من القوانين التي تساعد وبشكل كبير في القضاء على هذه الظاهرة، مُطالبة كافة المؤسسات بالتكاتف يد واحدة لإقتلاع جذور الفساد ونشر التوعية والوعي بالفساد وأسبابه وأنواعه وتعريفاته وآثاره المترتبة عليه من أجل الوقاية منه.