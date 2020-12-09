نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة: تحصيل 250 ألف جنيه مستحقات عامل مصري بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف مستحقات المواطن المصري " سعيد.ع.أ" وبلغت 60 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 250 ألف جنيه مصري تقريبا.



وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف مستحقات المواطن المذكور ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.



وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتفاوض مع الكفيل "عبد الله .ع.ع.أ" لحصول المواطن المذكور علي مستحقاته المتأخرة لدى كفيله من رواتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل سكن وقيمتها 60 ألف ريال، وتم إصدار شيك لشخص قريب اصطحبه معه جراء انتهاء إقامة الشاكى ، وتم اصدار بموافقة العامل على نقل الكفالة فى مقابل تنازل الأخير عن استكمال دعواه أمام القضاء وبذلك تم حل شكوى العامل وديا وقدم الشكر لمكتب التمثيل العمالى بجدة.