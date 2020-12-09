قراءة في نتائج الانتخابات.. نسف لأسطورة الحزب الواحد.. تحقق تعددية حزبية غير مسبوقة.. تجديد دماء شرايين البرلمان بوجوه جديدة

الأرقام الأخيرة التي أظهرتها نتائج جولة الإعادة بالمرحلة الثانية من الأنتخابات، لها مجموعة من الدلالات بعد اكتمال التشكيل النهائي للبرلمان المقبل، ويرصد تحيا مصر مجموعة من الرسائل السلبية التي نسفتها النتائج النهائية.

الأرقام التي حصلت عليها الأحزاب وأنفرد بنشرها كاملة موقع تحيا مصر، بالنظر إلى طبيعة تقسيمها وحصص المستقلون والحزبيون وغيرهم، تشير بما لايدع مجالا للشك إلى وجود حالة من التعددية والتنوع الحزبي التي أفتقدتها البلاد منذ 40 عام كامل.

أسطورة الحزب الأوحد

ووفقا لما اتضح حتى الآن، فإنه لاوجود أبدا لحزب واحد قد انفرد بكل شئ أو استأثر بمقاليد الأمور أو كانت له القوة الضاربة في مقابل الجميع، فقد حصل حزب مستقبل وطن على مايزيد قليلا على 300 مقعد من إجمالي 596، وجاء بعده المستقلون ليعلنوا عن أنفسهم كثاني أكبر الكتل التي حازت مقاعد في البرلمان بواقع 95 مقعد، وهي كتلة كبيرة وضخمة تشكل قوام أساسي ورئيسي وسط جميع الأحزاب الباقية.

ولو صحت المزاعم المغلوطة لأصحاب الأغراض المشبوهة، لكان مستقبل وطن قد أنفرد بنسبة أكبر بكثير من التي حصل عليها تلامس حد الأغلبية الكاسحة وهو مالم يحدث، ولكانت قد عانت باقي الأحزاب أو غابت من الأساس، ولاختفى المستقلون تماما، وهو مالم يحدث في ظل وجود الأعداد الأخيرة.

باقة متنوعة

بالنظر إلى من رفع راية الأحزاب السياسية في البرلمان الجديد، نجد أنهم لم يقتصروا على حزب، أو أثنين أو ثلاثة ولا حتى 4 أحزاب، بل لدينا 13 حزب سياسي، حصل نصفهم على عدد كبير للغاية من المقاعد، فبخلاف مستقبل وطن، لدينا حزب كالشعب الجمهوري حقق 50 مقعد كأحد أقوى الهيئات البرلمانية في المجلس الجديد.

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