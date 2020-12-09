عملاء فودافون يشكون: "امتى هتحترمونا"

عبر عملاء فودافون عن غضبهم من المشكلات التى تواجههم مع الشركة، وخاصة تجاهل خدمة عملاء فودافون للخدمات التى يحتاجونها أو الإجابة على استفساراتهم، مشيرين إلى أن نفاد الرصيد دون استخدامه، وفي هذا السياق، يرصد تحيا مصر شكاوي عملاء فودافون على الخدمات المقدمة.

شكاوي عملاء فودافون

واشتكى عميل فودافون على صفحة الشركة على موقع "فيسبوك"، "لك أن تتخيل حجم الفشل والكبر والغطرسة لما تحس بعدم تقدير من خدمة العملاء فعفويا تقله هغير لأي شركه فيقلك بكل قله أدب روح أي فرع وبراحتك .فأقله طب عاوز اشتكي الشركه فبدل مايقلي ايه بس مزعلك لأ يقلي لأ مش متاح.. والسوبر فايزر تكلمني بكل قله ذوق تقلي يعني الغيلك الباقه وارجعلك رصيدك ولا عاوز ايه بالظبط..فعلا الفشل هو عدم الاحترام للعميل البسيط ع كتافه بقيت حاجو".