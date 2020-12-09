وفاة والد أحمد أبوهشيمة .. وتحيا مصر يتقدم بخالص العزاء والمواساة

يتقدم موقع تحيا مصر بخالص العزاء وصادق المواساة للنائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، في وفاة والدة. وعلم "تحيا مصر"، أن النائب قد تلقى الخبر المفجع اليوم، بوفاة والده، اللواء حمدي أبوهشيمة. وتدعو أسرة تحرير تحيا مصر، المولي عزوجل أن يُلهم الأسرة الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

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