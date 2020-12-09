غادة علي تشارك في ختام دورة ريادة الأعمال بجامعة الأزهر

شاركت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اختتام دورة ريادة الأعمال، التي نظمتها جامعة الأزهر، بدعوة من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع 2030 بوزارة التخطيط ، والدكتور محمد جمال مدير مركز ريادة الأعمال.

وأشاد المحرصاوي بالمجهودات الملموسة والآمال المنتظرة من النائبة غادة علي في مجال تمكين الشباب كخبيرة في ريادة الأعمال ومستشار سابق لوزير الشباب في ذات المجال.

‎كما أبدت الدكتور غادة علي فخرها لوجودها بجامعة الأزهر ذات الملف المذدهر في ريادة الأعمال، ووجهت التهنئة لطلبة فريق جامعة الأزهر لفوزه بالمركز الأول عالميا في مسابقة أناكتس لريادة الأعمال.

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وسلطت الضوء على أهمية تمكين الشباب وتنمية مهارتهم وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة كمحور من محاور برنامجها الانتخابي، وكذلك الأجندة التشريعية لها في ذات المجال. معربة عن ثقتها في قدرة الشباب المصري على المنافسة العالمية خلال السنوات القادمة مع المزيد من التمكين.