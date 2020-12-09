تعرف على الاحزاب التى فقدت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب القادم..الوطنى للاستشارات البرلمانية يجيب

صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب اشترطت على الأحزاب الممثلة تحت قبة البرلمان كي يكون لها هيئات برلمانية، الحصول على عشرة مقاعد أو أكثر.
وبتطبيق هذا النص على نتائج الانتخابات، نجد أن هناك خمسة أحزاب فقط لها هيئات برلمانية، وهي حزب مستقبل وطن الممثل بـ316 مقعد برلماني، وحزب الشعب الجمهوري الممثل بـ50 مقعد، وحزب الوفد الممثل بـ26 مقعد، وحزب حماة الوطن الممثل ب23 مقعد، وحزب مصر الحديثة الممثل بـ11 مقعد.
أما باقى الأحزاب التى شاركت فى الانتخابات لن يكون لها هيئات برلمانية تحت قبة البرلمان القادم وهي ثمانية أحزاب، هم المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، حزب العدل، حزب المؤتمر، واخيرا حزب النور.
حيث أن هذه الأحزاب لم تحصل على عشرة مقاعد فأكثر، وبالتالي لن يكون لها هيئات برلمانية أو ممثلي لأحزابهم تحت قبة البرلمان.
وأكمل رامي محسن: هذه الأحزاب أيضا فقدت التمثيل باللجنة العاملة لمجلس النواب، حيث تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برئاسة رئيس المجلس وعضوية ممثلى الهيئات البرلمانية الحاصلة على عشرة مقاعد فأكثر.
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