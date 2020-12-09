المصرية للاتصالات توضح تفاصيل التقديم على الخط الأرضي.. "بيركب في 3 أيام"



أوضحت المصرية للاتصالات تفاصيل التقديم على الخط الأرضي ومدة تركيبه لا تزيد عن 3 أيام في المناطق المتوفر فيها خطوط فعالة، و أسبوع في المناطق النائية، كما أنه يتم دفع فاتورة التليفون الأرضي كل 3 شهور بقيمة اشتراك ثابتة 60 جنيه مع إضافة المكالمات عليها حسب استهلاك المستخدم.

سعر تركيب الخط الأرضي

إجمالي مصاريف الطلب و التركيب والتعاقد علي الخط المنزلى شاملة اشتراك 3 شهور مقدما لباقة we أرضي 20 بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب 150 جنيه ، بجانب مصاريف دمغة 12 جنيه إضافة إلى ضريبة بقيمة 14%.

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الأوراق المطلوبة للتقديم على خط أرضي

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة سلاح أو رخصة قيادة موضح بها نفس عنوان التركيب

- عقد ملكية أو عقد إيجارعقار أو إيصال مرافق (كهرباء / مياه / غاز) باسم صاحب الخط وصورة منه أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي وصورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار.

تفاصيل نظام التقديم على خط أرضي من المصرية للاتصالات

• يتم التعاقد على باقة" we أرضي 20" كنظام أساسي والتي تحتوي على 120 دقيقه محلي شهريا بالإضافة إلى اشتراك الخط المنزلي وخدمة إظهار رقم الطالب وذلك مقابل قيمة اشتراك 20 جنيه شهريا .

• يتمكن المتعاقد على خط منزلى جديدwe ارضى 20 اختيار نظام السداد المناسب له سواء كان شهري أو ربع سنوي أو سنوي.

• في حالة طلب العميل الحالي المشترك على أي نظام من الأنظمه الموجوده إلغاء الإشتراك في نظامه ( كلامي تليفون- قبلي كنترول – 100 مرحبا– الخط السنوي – دويتو )، سوف يتم تحويله تلقائيا إلى النظام الأساسي على باقة we ارضى 20 على أن تتم التسويات اللازمة في الفاتوره التاليه.

• إضافة خدمة إظهار رقم الطالب تلقائيا عند التعاقد على الخط المنزلى الجديد بدون اي مصاريف اضافية ويمكن للعميل إلغائها في حالة عدم احتياجه لها.

• الباقة شاملة إشتراك الخط الأرضي أي لا يوجد قيمة في خانة الاشتراك الأرضي حيث يتم إضافة قيمة إشتراك الباقه في الفاتورة بخانة الخدمات المضافة.

